Московская область вошла в топ-3 рейтинга инвестиционного климата АСИ
Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России огласили на Петербургском международном экономическом форуме. Московской область заняла третье место, сообщает пресс-служба АСИ.
«Московская область по итогам 2025 года оказалась на третьей строчке рейтинга. Ту же позицию занимает Башкортостан. Второе место поделили Татарстан и Нижегородская область. А лидером рейтинга стала Москва», — говорится в сообщении.Рейтинг инвестклимата ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими деловыми объединениями. При формировании рейтинга учитывается 110 показателей по восьми направлениям — «Инфраструктура, технологии и связь», «Инженерные сети и коммуникации», «Недвижимость», «Развитие рынка и конкуренции», «Кадровые и трудовые ресурсы», «Экспортная деятельность», «Меры поддержки бизнеса» и «Защита бизнеса».
Московская область входит в тройку лучших рейтинга четвёртый год подряд.