Рабочие отчитались о ходе строительства корпуса школы №16 в Подольске
Пристройку к школе №16 возводят на Народной улице в Подольске. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«В настоящее время на объекте продолжаются монолитные работы, строители бетонируют вентиляционный канал в первой секции и занимаются инженерными сетями. До конца лета на объекте должны закончить прокладку сетей и благоустроить пришкольную территорию», — говорится в сообщении.В пристройке создадут украшенный витражами переход от библиотеки к учебным кабинетам. Кроме того, витражи разместят на входной группе.
Строительство школьного корпуса ведётся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Сдать объект в эксплуатацию должны в сентябре 2025 года.