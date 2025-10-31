В Красногорске модернизировали котельную №2
Работы по модернизации котельной №2, расположенной на улице 50 лет Октября, завершили в Красногорске. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Котельная обеспечивает горячей водой и теплом более 160 многоквартирных домов и несколько соцобъектов.
«В ходе модернизации, начавшейся летом 2024 года, в котельной поменяли трубопроводы, насосы, щитовые и автоматические системы безопасности, провели догазификацию котла, а ещё один котёл перевели из парового в водогрейный режим», — говорится в сообщении.В результате работ мощность котельной выросла до 80 гигакалорий в час.