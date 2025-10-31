В Щёлкове завершили капремонт детского сада на Парковой улице
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад, расположенный на улице Парковая в Щёлкове, капитально отремонтировали. Обновлённое здание уже открыли для воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы провели по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
«В здании отремонтировали и утеплили фасад, обновили входную группу, кровлю, инженерные сети, полы и потолки, двери и окна, модернизировали пищеблок, провели отделку помещений, заменили радиаторы, сантехнику и мебель», — говорится в сообщении.На прилегающей территории частично заменили ограждения, благоустроили прогулочные зоны и установили новые лавочки и урны.