Жителям трёх округов Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности
Беседы по пожарной безопасности провели с жителями округов Серебряные Пруды, Серпухов и Ступино работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Профилактические мероприятия состоялись 10 и 11 января.
«Пожарные рассказывали, что главной причиной пожаров является неисправная электропроводка, перегрузка электросети, использование самодельных электронагревательных приборов и неосторожное обращение с огнём», — говорится в сообщении.Участникам акции также напомнили, что важно хранить спички, зажигалки и горючие жидкости в недоступном для детей месте, и разъяснили алгоритм действий при обнаружении возгорания. В завершение бесед людям раздали брошюры-памятки с полезной информацией.