Воробьёв поблагодарил службы Подмосковья за работу в новогодние праздники
Работники различных сфер жизнеобеспечения Московской области — от здравоохранения до энергетики — заслужили благодарность за труд в период новогодних праздников. Их заслуги отметил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья.
Он отметил, что в период отдыха гражданам обеспечили для этого все условия.
«Хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, экстренных служб, коммунальных и транспортных предприятий, медиков, энергетиков. Очень многие из них находились на посту», — сказал Андрей Воробьёв.Он подчеркнул, что во главе угла в любое время должно быть внимание к жителям, забота о них и выполнение поставленных задач.