Воробьёв поблагодарил службы Подмосковья за работу в новогодние праздники

12 января 2026, 12:58

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО

Работники различных сфер жизнеобеспечения Московской области — от здравоохранения до энергетики — заслужили благодарность за труд в период новогодних праздников. Их заслуги отметил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья.





Он отметил, что в период отдыха гражданам обеспечили для этого все условия.





«Хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, экстренных служб, коммунальных и транспортных предприятий, медиков, энергетиков. Очень многие из них находились на посту», — сказал Андрей Воробьёв.