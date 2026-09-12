Андрей Воробьёв поздравил Долгопрудный с Днём города

12 сентября 2026, 12:27

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Долгопрудного с Днём города. В своём обращении он подчеркнул, что этот праздник для города особенный, поскольку Долгопрудный впервые встречает его в статусе наукограда.





Именно с этим статусом губернатор связал и особую атмосферу города, где всегда ценили знания и умение создавать новое.





«Здесь всегда ценили знания, умение создавать новое. Знаменитый Физтех, научные центры, технологические производства сегодня во многом определяют жизнь и настроения города», — сказал глава региона.

«Самые тёплые слова нашим дорогим бойцам, ветеранам СВО. Знаю, больше всего вы переживаете из-за близких, за родных, за то, как они справляются здесь, дома. Постараемся сделать всё, чтобы поддержать ваши семьи, помочь в повседневных вопросах, окружить вниманием».

«Важно, чтобы в городе было больше мест, куда приятно прийти с семьёй, погулять, провести время вместе», — добавил он.

«С праздником! С Днём города, Долгопрудный!» — заключил губернатор.