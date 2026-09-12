Андрей Воробьёв поздравил Долгопрудный с Днём города
Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба правительства Московской области)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Долгопрудного с Днём города. В своём обращении он подчеркнул, что этот праздник для города особенный, поскольку Долгопрудный впервые встречает его в статусе наукограда.
Именно с этим статусом губернатор связал и особую атмосферу города, где всегда ценили знания и умение создавать новое.
«Здесь всегда ценили знания, умение создавать новое. Знаменитый Физтех, научные центры, технологические производства сегодня во многом определяют жизнь и настроения города», — сказал глава региона.Он поблагодарил жителей — учёных и инженеров, сотрудников предприятий, учителей, врачей и строителей — за то, что своим знанием и трудом они вносят вклад в развитие города. Отдельно он обратился к бойцам СВО и ветеранам.
«Самые тёплые слова нашим дорогим бойцам, ветеранам СВО. Знаю, больше всего вы переживаете из-за близких, за родных, за то, как они справляются здесь, дома. Постараемся сделать всё, чтобы поддержать ваши семьи, помочь в повседневных вопросах, окружить вниманием».В своём поздравлении губернатор напомнил о ключевых проектах, реализованных в Долгопрудном за последнее время. В прошлом году в Центральном микрорайоне открылась новая школа № 11, а также корпус гимназии № 13. По словам Воробьёва, они дали городу дополнительные 850 мест и помогли заметно сократить вторую смену. В этом году новый детский сад «Бригантина» принял ребятишек. Сейчас строится новый корпус школы № 7 на 1500 мест, завершить работы планируется в 2028 году.
Кроме того, глава региона отметил, что в этом году Долгопрудненская больница получила статус клинической — здесь проводят сложные операции и готовят будущих врачей. Власти стараются делать комфортнее любимые жителями пространства. В следующем году планируется завершить благоустройство парка.
«Важно, чтобы в городе было больше мест, куда приятно прийти с семьёй, погулять, провести время вместе», — добавил он.В завершение Андрей Воробьёв пожелал каждой семье здоровья, благополучия, добрых событий и новых побед, а также выразил надежду, что Долгопрудный будет развиваться и радовать своих жителей.
«С праздником! С Днём города, Долгопрудный!» — заключил губернатор.