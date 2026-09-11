В Подмосковье с начала года собрали более 96 000 тонн тепличных овощей

11 сентября 2026, 17:26

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В тепличных комплексах Московской области в этом году произвели более 96 000 тонн овощей защищённого грунта. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Основную долю урожая составили огурцы (63 800 тонн) и томаты (30 200 тонн). Помимо того, аграрии собрали свыше 1500 тонн зеленных культур, перец, баклажаны и другую продукцию.

«Площадь тепличных комплексов в Подмосковье составляет 233 гектара. Современные системы климат-контроля позволяют выращивать овощи круглый год. На предприятиях активно применяют цифровые решения, которые точно контролируют производственные процессы и качество продукции. Это укрепляет позиции региона в сегменте овощеводства защищённого грунта страны, где Подмосковье занимает лидирующие позиции», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.