В Пушкинском округе открыли обновлённый Центр культуры и искусств имени Кекушева
В городском округе Пушкинский после капремонта торжественно открыли Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В церемонии участвовали первый замминистра культуры и туризма региона Олег Дядьков, глава муниципалитета Максим Красноцветов и приглашённые гости.
«Сеть домов культуры Подмосковья – это сотни площадок, где каждый может найти своё дело и своё вдохновение. Наша задача – сделать эти площадки были современными и удобными. Мы ремонтируем, обновляем оборудование, внедряем новые форматы. Наш новый проект «Умный ДК» – это единый стиль, новые цифровые сервисы, современные технологии. А ещё это разнообразный и интересный репертуар, многообразие мероприятий», – отметил Дядьков.В ходе ремонта обновили фасад здания, сохранив историческую кладку, заменили инженерные системы, отремонтировали все внутренние помещения. В зрительном зале установили современное оборудование сцены и новые удобные кресла. Фойе сделали стильным и современным.
История Центра культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева насчитывает сто лет. Он был открыт в 1926 году и всё это время оставался важным очагом культуры Пушкинского района. В Центре работают творческие коллективы, среди которых академический хор «Вдохновение», вокальный ансамбль «Сударушка», школа классического танца «Балеринки» и другие.
На базе центра расположен Ивантеевский филиал музыкально-драматического театра.