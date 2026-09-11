В Пушкинском округе открыли обновлённый Центр культуры и искусств имени Кекушева

11 сентября 2026, 22:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В городском округе Пушкинский после капремонта торжественно открыли Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В церемонии участвовали первый замминистра культуры и туризма региона Олег Дядьков, глава муниципалитета Максим Красноцветов и приглашённые гости.

«Сеть домов культуры Подмосковья – это сотни площадок, где каждый может найти своё дело и своё вдохновение. Наша задача – сделать эти площадки были современными и удобными. Мы ремонтируем, обновляем оборудование, внедряем новые форматы. Наш новый проект «Умный ДК» – это единый стиль, новые цифровые сервисы, современные технологии. А ещё это разнообразный и интересный репертуар, многообразие мероприятий», – отметил Дядьков.