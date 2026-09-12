Памятник легендарному хоккеисту Владимиру Петрову открыли в Красногорске

12 сентября 2026, 12:09

Видео: телеграм/@vdv_volkov

В Красногорске в честь Дня города открыли памятник легендарному хоккеисту Владимиру Петрову. Монумент установили у ледовой арены, носящей имя прославленного спортсмена, говорится в телеграм-канале главы городского округа Дмитрия Волкова.





Владимир Петров — двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и многократный чемпион СССР. За карьеру он забросил более 600 шайб. Вместе с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым он входил в легендарную тройку, которую опасались вратари по всему миру.



Участники церемонии почтили память Петрова, отметив, что его упорство, талант и преданность делу служат примером для молодых спортсменов, продолжающих традиции великой хоккейной эпохи. В торжественной церемонии приняли участие жители города, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутат Госдумы РФ Сергей Колунов. Также присутствовали знаменитые хоккеисты Владислав Третьяк, Борис Михайлов и Сергей Федоров, президент Академии им. Петрова Максим Петров, ветераны красногорского спорта и юные атлеты.





«Спасибо всем, кто участвовал в создании монумента, вкладывая силу и душу в этот проект! Пусть пример Владимира Петрова вдохновляет наших детей заниматься спортом, напоминая всем, что труд, талант и любовь к Родине – это то, что делает нас сплоченнее и сильнее», — написал Волков.