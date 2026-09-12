Андрей Воробьёв поздравил Лобню с 60-летием и рассказал о переменах в городе
Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба правительства Московской области)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Лобни с юбилеем города. Он отметил, что город рос вместе с большой авиацией: развивались предприятия, появлялись новые микрорайоны.
По словам Воробьёва, перемены приходят благодаря жителям — всем, кто проявляет инициативу и заботится о своём городе.
«Хочу сказать слова благодарности каждому из вас: работникам предприятий, учителям, врачам, строителям, предпринимателям — всем, кто своим трудом и добрыми делами помогает нашему Подмосковью двигаться вперёд», — заявил он. «Здесь, на Обнинском рубеже, шли тяжёлые бои на подступах к Москве. Память о мужестве защитников передаётся из поколения в поколение», — подчеркнул Воробьёв. «Вы защищаете страну и наше Подмосковье, выполняете сложные задачи на передовой. А здесь жители, волонтёры, бизнес стараются помогать вам. Спасибо всем, кто вносит свою лепту. Будем и дальше поддерживать наших героев и их родных, близких, помогать во всём, что необходимо», — сказал он.
Многое делается для удобных поездок по городу. В декабре 2024 года открыли третий участок Северного обхода, который помог разгрузить Краснополянское шоссе. В этом году запустили первый участок Северного подъезда — у жителей Восточного появился прямой выезд. Целиком всю дорогу планируется сдать в первом квартале 2027 года.
«Пусть река времени приносит только добрые события, больше семейных историй и новых побед. С днём рождения, дорогая Лобня! С юбилеем! И хорошего дня!» — заключил Андрей Воробьёв.