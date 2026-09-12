Андрей Воробьёв поздравил Лобню с 60-летием и рассказал о переменах в городе

12 сентября 2026, 13:21

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Лобни с юбилеем города. Он отметил, что город рос вместе с большой авиацией: развивались предприятия, появлялись новые микрорайоны.





По словам Воробьёва, перемены приходят благодаря жителям — всем, кто проявляет инициативу и заботится о своём городе.



«Хочу сказать слова благодарности каждому из вас: работникам предприятий, учителям, врачам, строителям, предпринимателям — всем, кто своим трудом и добрыми делами помогает нашему Подмосковью двигаться вперёд», — заявил он.

Глава региона напомнил, что Лобня с гордостью носит звание «Населённый пункт воинской доблести».

«Здесь, на Обнинском рубеже, шли тяжёлые бои на подступах к Москве. Память о мужестве защитников передаётся из поколения в поколение», — подчеркнул Воробьёв.

Особые слова благодарности губернатор адресовал бойцам СВО.

«Вы защищаете страну и наше Подмосковье, выполняете сложные задачи на передовой. А здесь жители, волонтёры, бизнес стараются помогать вам. Спасибо всем, кто вносит свою лепту. Будем и дальше поддерживать наших героев и их родных, близких, помогать во всём, что необходимо», — сказал он.

По словам Воробьёва, в Лобне стараются создавать больше возможностей для детей и педагогов. Два года назад открыли инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2200 мест, а 1 сентября этого года после капитального ремонта открыли школу № 2 в Южном микрорайоне и школу № 3 в микрорайоне Москвич. Также работает центральная поликлиника, где можно получить помощь и пройти обследование. В апреле в Катюшках открыли долгожданный спорткомплекс с флагманским бассейном — сегодня там уже работают 30 спортивных секций.



Многое делается для удобных поездок по городу. В декабре 2024 года открыли третий участок Северного обхода, который помог разгрузить Краснополянское шоссе. В этом году запустили первый участок Северного подъезда — у жителей Восточного появился прямой выезд. Целиком всю дорогу планируется сдать в первом квартале 2027 года.

Продолжается создание новых мест для прогулок и отдыха: благоустраиваются центральный парк, парки, набережные, озеро в Геологах, Обнинский лес. По словам губернатора, у жителей появится красивый парк «Река времени» — память о том, как менялся город, как рос и становился таким, каким мы его знаем.