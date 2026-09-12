Губернатор поздравил жителей Коломны с Днём города
Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба правительства Московской области)Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Коломны с Днём города. Он отметил, что знаменитый Коломенский кремль, старые улицы и парк Мира знакомы жителям с детства. Глава региона поблагодарил коломенцев за любовь к родному дому, участие в жизни Подмосковья и добрые дела.
«Дорогая наша Коломна, уважаемые жители! Поздравляю с праздником. Вы живёте в особенном городе, который знает и любит всё Подмосковье, куда с удовольствием приезжают гости со всей страны», — сказал губернатор.Воробьёв напомнил, что Коломна первой в Подмосковье была удостоена почётного звания «Город трудовой доблести».
«Это память о подвиге жителей, которые в годы войны трудились ради Победы. Сейчас эта связь поколений особенно важна», — подчеркнул он.Отдельно губернатор обратился к бойцам СВО.
«Тёплые слова хочу передать нашим бойцам. Знаю, что вы переживаете о доме, о своих семьях, родных. Постараемся сделать всё, чтобы поддерживать вас и ваших близких в самых сложных моментах».По словам Воробьёва, Коломна меняется, и он надеется, что жители замечают перемены. 1 сентября открылись сразу два корпуса школы № 14 — на улице Зайцева и улице Шилова. В 2028 году планируется открыть большой образовательный комплекс на улице Добролюбова на 1300 мест.
Особое внимание, по словам губернатора, уделяется здравоохранению. За последние годы открыли поликлинику в Подлипках на 600 посещений в смену. В этом году завершается капитальный ремонт регионального сосудистого центра и поликлиники № 1 Коломенской больницы.
Глава региона рассказал и о новых местах для отдыха. В июле открыли обновлённый сквер в исторической части Коломны — там уже можно посмотреть на Брусенский монастырь с новой площадки. Осенью также откроют обновлённый сквер на улице Левшина, а в следующем году — знаковые пространства: пешеходные зоны по улицам Лажечникова и Лазарева, Коломенскую набережную, набережную Дмитрия Донского и мемориальный парк, аллею имени Макеева.
«Нашей любимой Коломне желаю благополучия и счастья. Пусть как можно больше будет добрых событий и новых побед. С праздником, дорогие, уважаемые наши жители! С Днём города!» — заключил Андрей Воробьёв.