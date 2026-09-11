Подмосковье приняло Всероссийский конкурс лесных пожарных

11 сентября 2026, 19:30

оригинал Фото: пресс-служба Авилесохраны

В посёлке Софрино городского округа Пушкинский прошёл федеральный этап XII Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный 2026» с международным участием. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Площадка была организована Федеральной Авиалесоохраной при поддержке Рослесхоза. На ней собрались сильнейшие представители лесопожарных служб со всей страны – от Дальнего Востока и Сибири до Урала, Приволжья, Центра и Северо-Запада России, а также их коллеги из Белоруссии.

«Московскую область на престижном конкурсе представлял сотрудник Виноградовского филиала Мособллеса Алексей Симонов, который достойно прошёл все три этапа сложнейших испытаний. Участники преодолевали лесопожарную полосу препятствий, имитирующую завалы, заболоченные территории и каменистые россыпи. Они демонстрировали навыки работы с ранцевым огнетушителем, бензопилой и мотопомпой, соревновались в спортивном ориентировании на незнакомой лесной местности и в спортивном многоборье», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.