Строительство пятиэтажного паркинга в Мытищах завершат во втором квартале
Пятиэтажный паркинг на 450 машин строят на территории жилого комплекса «Новое Медведково» в Мытищах. Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики московской области.
Паркинг находится рядом с пятью жилыми корпусами, которые ввели в эксплуатацию в 2025 году.«Общая площадь паркинга составляет 13 тысяч квадратных метров. Въезд на объект организован по двухпутным рампам. Есть пассажирский лифт, пост охраны на первом этаже и велопарковка на прилегающей территории», — говорится в сообщении.
В составе ЖК также есть три детских сада и два корпуса лингвистической гимназии.