Строительство пятиэтажного паркинга в Мытищах завершат во втором квартале

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Пятиэтажный паркинг на 450 машин строят на территории жилого комплекса «Новое Медведково» в Мытищах. Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики московской области.



В настоящее время строители уже завершили монолитные работы.

«Общая площадь паркинга составляет 13 тысяч квадратных метров. Въезд на объект организован по двухпутным рампам. Есть пассажирский лифт, пост охраны на первом этаже и велопарковка на прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Паркинг находится рядом с пятью жилыми корпусами, которые ввели в эксплуатацию в 2025 году.

В составе ЖК также есть три детских сада и два корпуса лингвистической гимназии.
Лев Каштанов

