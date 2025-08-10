Андрей Воробьёв поздравил подмосковных строителей с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех причастных с Днём строителя. Соответствующий пост глава региона представил в своём Telegram-канале.
Воробьёв отметил, что тысячи семей получают современное и комфортное жильё, а облик Подмосковья становится лучше с каждым годом. Всё это благодаря работе архитекторов, инженеров, проектировщиков, монтажников, крановщиков и прорабов.
Московская область, добавил губернатор, традиционно занимает лидирующее место в России по вводу жилья. С начала 2025 года в эксплуатацию было введено почти 1,2 миллиона кв.м. МКД и ещё 5,7 миллиона кв.м. ИЖС.
«С вашей помощью мы строим многопрофильную больницу в Балашихе, новый корпус Видновского перинатального центра, крупный образовательный комплекс в Люберцах, осенью приступим к созданию сердечно-сосудистого центра в Мытищах, в работе и многие другие важные объекты», – отметил Воробьёв.Глава региона также подчеркнул, что подмосковные строители помогают в восстановлении инфраструктуры новых регионов России, делая всё возможное для скорейшего возвращения жителей в свои дома.
«Спасибо за ваш труд, крепкого здоровья и интересных проектов!», – пожелал Воробьёв.