Андрей Воробьёв поздравил подмосковных строителей с профессиональным праздником

10 августа 2025, 12:20

оригинал Андрей Воробьёв (фото: Telegram @vorobiev_live)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех причастных с Днём строителя. Соответствующий пост глава региона представил в своём Telegram-канале.





Воробьёв отметил, что тысячи семей получают современное и комфортное жильё, а облик Подмосковья становится лучше с каждым годом. Всё это благодаря работе архитекторов, инженеров, проектировщиков, монтажников, крановщиков и прорабов.



Московская область, добавил губернатор, традиционно занимает лидирующее место в России по вводу жилья. С начала 2025 года в эксплуатацию было введено почти 1,2 миллиона кв.м. МКД и ещё 5,7 миллиона кв.м. ИЖС.





«С вашей помощью мы строим многопрофильную больницу в Балашихе, новый корпус Видновского перинатального центра, крупный образовательный комплекс в Люберцах, осенью приступим к созданию сердечно-сосудистого центра в Мытищах, в работе и многие другие важные объекты», – отметил Воробьёв.

«Спасибо за ваш труд, крепкого здоровья и интересных проектов!», – пожелал Воробьёв.