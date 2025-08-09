Воробьёв подвёл итоги проведения Кубка Александра Овечкина в Подмосковье
В Подмосковье уже седьмой раз подряд проводится Кубок Александра Овечкина – одно из самых масштабных детско-юношеских хоккейных мероприятий в России. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
Глава Московской области поблагодарил жителей, участников СВО, их семьи и всех, кто пришёл поддержать юных спортсменов.
Также Воробьёв подчеркнул, что был очень рад видеть маму легендарного российского хоккеиста Овечкина – Татьяну Николаевну.
«Я рад, что Кубок Овечкина растёт: если в 2018 году мы начинали с шести команд из Подмосковья, то в этом году к нам приехали 24 команды из 13 регионов России, Минска и Астаны! За время существования турнира участвовали 70 команд – более 1,4 тыс. игроков. Матчи посмотрели на аренах 15 тыс. зрителей и более 1,5 млн – онлайн», – написал подмосковный губернатор.На лёд в рамках проведения мероприятия вышли выдающиеся хоккеисты: Вячеслав Фетисов, Павел Дацюк, Евгений Малкин, сам Александр Овечкин с сыном и многие другие. Также Кубок Овечкина посетили футболисты Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Дмитрий Сычёв.