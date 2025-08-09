Воробьёв подвёл итоги проведения Кубка Александра Овечкина в Подмосковье

09 августа 2025, 14:35

Воробьёв: Кубок Овечкина проводится в Подмосковье седьмой раз подряд

В Подмосковье уже седьмой раз подряд проводится Кубок Александра Овечкина – одно из самых масштабных детско-юношеских хоккейных мероприятий в России. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.





Глава Московской области поблагодарил жителей, участников СВО, их семьи и всех, кто пришёл поддержать юных спортсменов.



Также Воробьёв подчеркнул, что был очень рад видеть маму легендарного российского хоккеиста Овечкина – Татьяну Николаевну.





«Я рад, что Кубок Овечкина растёт: если в 2018 году мы начинали с шести команд из Подмосковья, то в этом году к нам приехали 24 команды из 13 регионов России, Минска и Астаны! За время существования турнира участвовали 70 команд – более 1,4 тыс. игроков. Матчи посмотрели на аренах 15 тыс. зрителей и более 1,5 млн – онлайн», – написал подмосковный губернатор.