Уже 49 подмосковных индустриальных парков удалось заполнить целиком
Без малого 50 из 72 действующих индустриальных парков Московской области заполнены на 100%. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас в 72 индустриальных парках Подмосковья работают около 1,5 тыс. компаний. Каждый год количество резидентов этих площадок увеличивается в среднем на 100. На данный момент 49 индустриальных парков в регионе заполнены целиком», – сказала Зиновьева.Как отметила зампред, подмосковные площадки активно заполняются уже на стадии строительства. Например, государственные индустриальные парки, строительство которых стартовало в регионе, «Титан» в Ленинском округе и в Жуковском заполнены уже на 100%. Индустриальный парк «Ключ» в Дмитрове занят на 95%, «Импульс» в Раменском – на 86%.
Зиновьева напомнила, что сейчас на разных этапах строительства в Подмосковье находятся пять государственных индустриальных парков. Четыре из них рассчитывают запустить в этом году. Всего планируется создать восемь таких площадок суммарной площадью более 1 тысяч га.