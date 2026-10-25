Андрей Воробьёв поздравил с 97-летием ветерана из Дубны Галину Поддубскую
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в своём канале в MAX, что ветерану Великой Отечественной войны Галине Николаевне Поддубской из Дубны исполняется 97 лет.
Воробьёв рассказал, что Галина Николаевна родилась в Ленинграде, и война застала её совсем ребёнком. Во время блокады женщина потеряла родителей и уже в 12 лет пошла работать на завод, чтобы получать рабочую норму хлеба — 250 граммов вместо детских 125.
Она трудилась там до окончания блокады. После войны Поддубская вместе с супругом жила на Севере, а затем семья переехала в Дубну. Сегодня рядом с ней находятся сын, внук и правнучка.
«История Галины Николаевны — пример невероятной силы духа, стойкости и мужества. На долю её поколения выпали тяжелейшие испытания, и наш долг — беречь память об их подвиге, окружать наших ветеранов заботой и вниманием», — заявил Андрей Юрьевич.Губернатор от всей души поздравил ветерана с днём рождения и пожелал ей крепкого здоровья, душевного тепла, любви близких и долгих лет жизни.