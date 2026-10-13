Губернатор Воробьёв назвал цели Подмосковья на промвыставке в Шанхае

13 октября 2026, 10:21

оригинал Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

Делегация Московской области, посетившая Китайскую международную промышленную выставку CIIF в Шанхае, преследует здесь несколько целей. О них рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью ТАСС.





Участие в выставке принимают около трёх тысяч компаний, демонстрирующих наиболее эффективные современные решения, включая использование роботов и искусственного интеллекта.





«25% валового регионального продукта Московской области — это производство, обрабатывающее производство. И мы заинтересованы и в том, чтобы наши компании использовали все умные решения, и чтобы роботы и всё, что касается автоматизации, производилось в Подмосковье», — сказал Воробьёв.