Губернатор Воробьёв назвал цели Подмосковья на промвыставке в Шанхае
Делегация Московской области, посетившая Китайскую международную промышленную выставку CIIF в Шанхае, преследует здесь несколько целей. О них рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью ТАСС.
Участие в выставке принимают около трёх тысяч компаний, демонстрирующих наиболее эффективные современные решения, включая использование роботов и искусственного интеллекта.
«25% валового регионального продукта Московской области — это производство, обрабатывающее производство. И мы заинтересованы и в том, чтобы наши компании использовали все умные решения, и чтобы роботы и всё, что касается автоматизации, производилось в Подмосковье», — сказал Воробьёв.Он добавил, что в настоящее время Китай является мировым лидером по внедрению роботов на производстве, и в ходе визита подмосковная делегация планирует заключить соглашение об открытии предприятия по выпуску роботов одной из ведущих компаний КНР на территории Московской области.
Губернатор отметил, что для производств, связанных с робототехникой, в регионе действует комплекс льгот, включающий льготную аренду в индустриальных парках и снижение налогов. Такие условия делают Подмосковье привлекательной площадкой для китайских партнёров.