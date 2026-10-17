Андрей Воробьёв обсудил сотрудничество с ведущими учебными заведениями Шанхая
Губернатор Подмосковья побывал в Шанхайском университете Цзяотун и в Шанхайском профессиональном колледже науки и инноваций. Эти учебные заведения внедрили передовые программы подготовки специалистов, особенно в области IT и робототехники. Андрей Воробьёв осмотрел инфраструктуру учебных заведений, их научную и производственную базу. Об этом проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Глава региона также обсудил перспективы сотрудничества, включая возможность студенческих обменов, организацию стажировок по робототехнике и автоматизации, а также подготовку преподавателей китайского языка.
«Благодарю за возможность посетить один из лучших университетов Китая. Знаю, что в этом году ему исполняется 130 лет. Нам интересны ваши подходы к обучению, подготовке инженеров, применению современных технологий. И, конечно, мы хотим обсудить, что могли бы делать вместе для развития нашего партнёрства. Мы очень ценим сотрудничество с китайскими коллегами в сфере образования. Важно своевременно обновлять систему подготовки кадров для современной экономики с учётом быстрого развития ИИ. Для нас это означает и усиление математической, естественно-научной подготовки, и освоение новых технологий. По решению нашего Президента Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина 2026-й и 2027-й объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Для подмосковных школ, колледжей и университетов это хорошая возможность расширить контакты, обмениваться опытом и развивать совместные программы», — заявил Воробьёв.
Шанхайский университет Цзяотун — один из наиболее престижных и старейших вузов Китая. Сегодня он занимает место в первой полусотне лучших университетов мира и считается ведущим центром подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей. Выпускники учебного заведения высоко ценятся в крупнейших компаниях и исследовательских институтах. Университет располагает шестью кампусами и насчитывает шесть тысяч студентов.
В вузе особое внимание уделяется изучению искусственного интеллекта на фундаментальном уровне. Студенты осваивают такие дисциплины, как машинное обучение, компьютерное зрение и работа с нейросетями. ИИ рассматривается не как узкоспециализированная область для программистов, а как необходимый инструмент для профессионалов любой сферы. Поэтому базовые знания в области машинного обучения и работы с нейросетями обязательны даже для студентов гуманитарных направлений.
Московская область проявляет интерес к практическому обучению кадров в области искусственного интеллекта, начиная с школьного уровня. В сентябре был запущен проект «Киберурок», охватывающий 215 учебных заведений и 76 тысяч учащихся. Занятия проходят еженедельно, где школьники знакомятся с основами цифровой безопасности, принципами работы ИИ и разработкой цифровых продуктов. Кроме того, в этом году увеличилось количество классов с углубленным изучением математики и инженерных дисциплин.
Подмосковье активно внедряет искусственный интеллект в различные сферы, включая робототехнику. В ГИП «Титан» планируют запустить производство учебных моделей роботов, чтобы готовить молодых специалистов. В подмосковных колледжах уже сейчас учат программировать контроллеры и собирать сложные автоматизированные системы. На территории парка также планируется открыть учебное заведение для подготовки специалистов по программированию, робототехнике и автоматизации, ориентированных на потребности предприятий. В этом учебном заведении 70% времени будет посвящено практическим занятиям, включая работу на производствах компаний-резидентов.
Московская область внимательно изучает международный опыт в этой области. Например, Шанхайский университет наладил тесное сотрудничество с ведущими мировыми компаниями, такими как «Хуавэй», «Алибаба», «Си-эй-ти-эл» и «Шанхай Электрик». Это сотрудничество позволяет синхронизировать образовательный процесс с реальными потребностями рынка, чтобы студенты уже во время учебы могли понимать задачи производства и совершенствовать свои навыки на практике.
«Для подготовки специалистов важно, чтобы уже во время учёбы ребята понимали задачи предприятий и могли применять свои знания на практике. Московской области близок такой подход. Ключевая задача ‒ готовить востребованных специалистов под запросы конкретных заводов и высокотехнологичных производств», — подчеркнул губернатор.
Шанхайский профессиональный колледж науки и инноваций обучает более пяти тысяч студентов по 14 передовым специальностям, включая IT, робототехнику и управление «умными» предприятиями. С самого начала их готовят к конкретным должностям на производственных площадках. Колледж располагает 69 базами для прохождения практики, среди его партнёров — ведущие автопроизводители и разработчики робототехники.
Основная отличительная черта колледжа — модель «Завод внутри кампуса», созданная совместно с технологической компанией Shanghai Xinzhi Automation Technology Co., Ltd. На территории учебного заведения функционируют учебные производственные линии и экспериментальные площадки. Преподаватели — действующие инженеры предприятия-партнёра — проводят занятия. Студенты уже с первого курса работают на реальном оборудовании и изучают промышленную автоматику. В результате уровень трудоустройства выпускников достигает 98%.
В Московской области колледжи также тесно сотрудничают с предприятиями. Среднее профессиональное образование (СПО) здесь очень популярно: шесть из десяти школьников после девятого класса выбирают колледжи. Для многих это шанс быстрее освоить востребованную профессию и начать работать.
В Подмосковье организации среднего профессионального образования (СПО) совместно с предприятиями готовят кадры, включая участие в федеральном проекте «Профессионалитет». В рамках этого проекта они разрабатывают образовательные программы, организуют производственную практику и оценивают уровень знаний студентов. Например, Щёлковский колледж совместно с компаниями «Мособлгаз» и «Мособлэнерго» готовит специалистов для энергетической и жилищно-коммунальной отраслей. Техникум имени Королёва сотрудничает с РКК «Энергия», обеспечивая подготовку кадров для космической отрасли.
«В Шанхайском профессиональном колледже науки и технологий готовят специалистов по промышленным роботам, автоматизации, станкам с числовым программным управлением, электромобилям, учат ребят программировать оборудование, настраивать его, находить и устранять неисправности. В Подмосковье такие навыки также востребованы на предприятиях. Как и вы, мы стараемся разрабатывать учебные программы вместе с работодателями. Поэтому нам интересен ваш опыт внедрения программ обучения под новые технологии и оборудование», — добавил глава региона.
Подмосковные колледжи активно развивают международные связи с Китаем. В настоящее время у них заключено 16 соглашений о сотрудничестве, которые включают стажировки для преподавателей и совместные образовательные проекты, в том числе онлайн-форматы.
В ноябре студенты Коломенского аграрного и Серпуховского колледжей примут участие в соревнованиях по обработке сложных деталей на современных станках в Китае. А учащиеся колледжа «Энергия» и Дмитровского техникума отправятся на 4-й Международный молодёжный ИТ-турнир России и Китая, который пройдёт в Тяньцзине.
Подмосковье и Китай продолжают укреплять связи в образовательной сфере. Весной представители из КНР посетили шесть школ в Подмосковье, а 100 педагогов региона прошли стажировку в Тяньцзине и Чунцине. В следующем месяце 150 директоров школ Подмосковья отправятся в Китай для подписания новых соглашений о сотрудничестве.
В Московской области наблюдается рост интереса к изучению китайского языка. На текущий момент его изучают 5 тысяч учеников в 100 школах. Также развиваются студенческие обмены: за последний год более 100 студентов из Подмосковья прошли стажировки в Китае, а вузы региона приняли 34 студента из КНР.
Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне и Нанкинский университет информационных наук и технологий разрабатывают совместную программу обучения по информатике и экономике. Программа будет следовать модели «2 года + 2 года», при которой студенты проведут два года в России и два года в Китае. По завершении обучения выпускники получат дипломы как российского, так и китайского образца.