Андрей Воробьёв обсудил сотрудничество с ведущими учебными заведениями Шанхая

17 октября 2026, 15:43

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Губернатор Подмосковья побывал в Шанхайском университете Цзяотун и в Шанхайском профессиональном колледже науки и инноваций. Эти учебные заведения внедрили передовые программы подготовки специалистов, особенно в области IT и робототехники. Андрей Воробьёв осмотрел инфраструктуру учебных заведений, их научную и производственную базу. Об этом проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.





Глава региона также обсудил перспективы сотрудничества, включая возможность студенческих обменов, организацию стажировок по робототехнике и автоматизации, а также подготовку преподавателей китайского языка.





«Благодарю за возможность посетить один из лучших университетов Китая. Знаю, что в этом году ему исполняется 130 лет. Нам интересны ваши подходы к обучению, подготовке инженеров, применению современных технологий. И, конечно, мы хотим обсудить, что могли бы делать вместе для развития нашего партнёрства. Мы очень ценим сотрудничество с китайскими коллегами в сфере образования. Важно своевременно обновлять систему подготовки кадров для современной экономики с учётом быстрого развития ИИ. Для нас это означает и усиление математической, естественно-научной подготовки, и освоение новых технологий. По решению нашего Президента Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина 2026-й и 2027-й объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Для подмосковных школ, колледжей и университетов это хорошая возможность расширить контакты, обмениваться опытом и развивать совместные программы», — заявил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Для подготовки специалистов важно, чтобы уже во время учёбы ребята понимали задачи предприятий и могли применять свои знания на практике. Московской области близок такой подход. Ключевая задача ‒ готовить востребованных специалистов под запросы конкретных заводов и высокотехнологичных производств», — подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«В Шанхайском профессиональном колледже науки и технологий готовят специалистов по промышленным роботам, автоматизации, станкам с числовым программным управлением, электромобилям, учат ребят программировать оборудование, настраивать его, находить и устранять неисправности. В Подмосковье такие навыки также востребованы на предприятиях. Как и вы, мы стараемся разрабатывать учебные программы вместе с работодателями. Поэтому нам интересен ваш опыт внедрения программ обучения под новые технологии и оборудование», — добавил глава региона.