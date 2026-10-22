Губернатор Воробьёв рассказал о модернизации ЖКХ в Подмосковье

22 октября 2026, 12:06

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО

В Московской области реализуется масштабная программа по модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Преобразования затрагивают все округа. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.





В программу входит реконструкция и строительство теплосетей, котельных, водозаборных узлов, очистных сооружений и прочих объектов ЖКХ, а также замена оборудования и цифровизация контроля за всеми процессами.





«Программа реализуется уже три года. В год мы выделяем на неё около 150 миллиардов рублей, обновляем котельные, меняем сети. Большую роль играет автоматизация. На каждой котельной сегодня стоит по пять датчиков. Есть датчики и на центральных тепловых пунктах. Это позволяет нам с помощью искусственного интеллекта сразу замечать отклонения и более оперативно реагировать на сбои», — сказал Воробьёв.