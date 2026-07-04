В Пушкино наградили волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды»

04 июля 2026, 17:34

оригинал Екатерина Швелидзе (Фото: МИМП МО)

В подмосковном Пушкино прошла церемония награждения лучших волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды». Активисты движения «Волонтёры Подмосковья» помогали жителям выбирать территории для благоустройства.





Министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе поблагодарила участников за работу. Она отметила, что в этом году к проекту привлекли более четырёх тысяч волонтёров.

«ФКГС — это не просто проект. Благодаря этому проекту в разных городах, районах, не только в Московской области, но и по всей России появляются благоустроенные пространства. Сегодня здесь находится небольшая часть людей, которая принимала участие во всём этом огромном проекте. Вы — наша опора, сила, поддержка и большое сердце, которое поможет нам заниматься этой работой и дальше. Очень вас любим, ценим, спасибо вам большое!» — сказала государственный деятель.