В Пушкино наградили волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды»
В подмосковном Пушкино прошла церемония награждения лучших волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды». Активисты движения «Волонтёры Подмосковья» помогали жителям выбирать территории для благоустройства.
Министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе поблагодарила участников за работу. Она отметила, что в этом году к проекту привлекли более четырёх тысяч волонтёров.
«ФКГС — это не просто проект. Благодаря этому проекту в разных городах, районах, не только в Московской области, но и по всей России появляются благоустроенные пространства. Сегодня здесь находится небольшая часть людей, которая принимала участие во всём этом огромном проекте. Вы — наша опора, сила, поддержка и большое сердце, которое поможет нам заниматься этой работой и дальше. Очень вас любим, ценим, спасибо вам большое!» — сказала государственный деятель.Швелидзе вручила отличившимся активистам почётные грамоты. Среди награждённых — координаторы «Волонтёров Подмосковья» Рената Демидова, Юлия Ивлева и Константин Кузовков.
Федеральная программа ФКГС предполагает голосование жителей за парки, скверы и набережные. Лидеры голосования попадают в план благоустройства на следующий год. Волонтёры объясняют людям, как их мнение может изменить облик города. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».