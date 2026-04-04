В апреле в Королеве, Мытищах, Пушкино и Фрязино пройдут экоакции

04 апреля 2026, 15:47

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Экологические акции по раздельному сбору отходов пройдут в апреле в Королеве, Мытищах, Пушкино и Фрязино. Жители смогут сдать вторсырье и получить консультации волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







4 апреля акции состоятся в Королеве по адресам: проезд Макаренко, д. 1, подъезд 4 (с 11:00 до 12:00) и улица Калинина, 6В (с 11:00 до 13:00).

11 апреля — Королев, улица Калинина, 6В (с 11:00 до 13:00).

12 апреля — Мытищи, улица Мира, с32/2, ТЦ 4DAILY (с 12:00 до 14:00).

18 апреля — Королев, проезд Макаренко, д. 1, подъезд 4 (с 11:00 до 12:00) и улица Калинина, 6В (с 11:00 до 13:00).

19 апреля — Пушкино, М-8 Холмогоры, 33-й километр, с18 (с 12:30 до 14:00).

25 апреля — Королев, улица Калинина, 6В (с 11:00 до 13:00); Фрязино, улица Комсомольская, д. 17, фойе Дворца культуры «Исток» (с 11:00 до 13:00).

26 апреля — Королев, улица Строителей, 15А (с 12:00 до 14:00).



В экоцентре «Приемочная № 1», расположенном в Королеве по адресу улица Калининградская, 5, с 8:00 до 21:00 ежедневно принимают вторсырье.



В рамках акций приглашают как постоянных участников, так и новичков. На месте волонтеры с радостью расскажут про все необходимое. Чтобы стать частью команды единомышленников, достаточно прийти на любую из площадок и предложить свою помощь на определенное время.