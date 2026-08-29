Андрей Воробьёв поздравил жителей Ступино с Днем города
Андрей Воробьёв (Видео: Пресс-служба губернатора Московской области)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Ступино с Днем города.
По его словам, город был основан металлургами, машиностроителями и инженерами, которые мастерски выполняют свою работу и трудятся с полной отдачей. Воробьёв поблагодарил всех, кто вкладывает свои силы и душу в развитие города, проявляет заботу и любовь к родной земле. Особое внимание он уделил российским бойцам.
Глава региона отметил, что власти прилагают все усилия, чтобы позитивные изменения приходили в округ и приносили пользу жителям. К сентябрю 2027 года в рамках президентской программы будет обновлена еще одна школа в селе Большое Алексеевское на Школьной улице. В Михнево до конца года планируется завершить капитальный ремонт поликлиники. Продолжается масштабный капитальный ремонт стадиона «Металлург».
Воробьёв пожелал ступинцам воплощения в жизнь мечт, счастья и благополучия.
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