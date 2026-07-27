Инвестиции компаний ОЭЗ «Ступино Квадрат» превысили 150 миллиардов рублей

27 июля 2026, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста

Инвестиции компаний, работающих в первой частной особой экономической зоны России «Ступино Квадрат», составили более 150 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на данные ОЭЗ.





Сейчас на территории особой экономической зоны работают более 55 инвесторов, 28 компаний – в статусе резидентов. ОЭЗ заработала 10 лет назад. За это время там построили 27 заводов и создали более 3000 рабочих мест.

«Это и статус, и ответственность - задавать стандарт, а не догонять его. Нам важно держать планку лидерства в инфраструктуре, темпах запуска производств, работе с инвесторами и качестве среды для бизнеса», – отметили в управляющей компании ОЭЗ «Ступино Квадрат».