В Подмосковье в этом году рассчитывают отремонтировать 1500 дорог

08 июня 2026, 14:49

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году планируют отремонтировать более 1500 дорожных объектов общей протяжённостью 1300 километров. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.





Он выступил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Текущий ремонт коснётся 1 296 дорог, капитальный – 246. Кроме того, обновят 20 мостов. На региональной сети уже завершили работы на 23 участках. Самые большие объёмы ремонта приходятся на Коломну, Волоколамск, Луховицы и Егорьевск. В муниципалитетах за полтора месяца выполнили более трети запланированных работ. Завершено 349 объектов», – отметил министр.