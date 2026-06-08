Новые поликлиники дадут больше возможностей жителям Московской области
Подмосковная амбулаторно-поликлиническая сеть включает 445 поликлиник, 260 амбулаторий и 512 фельдшерско-акушерских пунктов. Их суммарная мощность превышает 138 тысяч посещений за смену.
Такие данные привёл зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Он выступил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с министрами и главами округов.
За 2025 год жители региона совершили более 90 миллионов визитов в учреждения первичного звена.
«Более 65 миллионов обращений было связано с лечением заболеваний и консультациями терапевтов, педиатров, узкопрофильных специалистов. Значительную часть составили вопросы оформления больничных листов, продления рецептов и прохождения профосмотров. Порядка 25 миллионов – это визиты, не связанные с контактом с врачом: запись на результаты исследований, запись к врачу, получение лекарств и справок», – пояснил Забелин.В Подмосковье продолжают открываться современные медучреждения, что увеличивает доступность медицинской помощи и повышает удовлетворённость жителей качеством медуслуг.
Так, открыта новая поликлиника в Хотькове в Сергиево-Посадском округе на 450 посещений в смену. Ранее жителям для консультаций узких специалистов и прохождения сложных обследований приходилось уезжать далеко от дома. Теперь большинство услуг доступно рядом.
В Видном заработала семейная поликлиника на 750 посещений в смену для взрослых и детей. На её базе открыли филиал НИКИ детства, и жители Юга Подмосковья получили возможность проходить консультации по редким заболеваниям без поездок в Москву и другие города.
Новые поликлиники также начали работу в Котельниках, Лобне и Люберцах. Их оснастили современным диагностическим оборудованием. Расширен перечень медицинских услуг.
В новой детской поликлинике в Чехове уже ведут приём узкие специалисты, работают отделения стоматологии и реабилитации, установлено современное диагностическое оборудование.
Следующим значимым проектом станет открытие в июле новой поликлиники в Ногинске. Она станет одним из крупнейших медицинских объектов на востоке Подмосковья.