Новые поликлиники дадут больше возможностей жителям Московской области

08 июня 2026, 14:21

оригинал М. Забелин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Подмосковная амбулаторно-поликлиническая сеть включает 445 поликлиник, 260 амбулаторий и 512 фельдшерско-акушерских пунктов. Их суммарная мощность превышает 138 тысяч посещений за смену.





Такие данные привёл зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Он выступил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с министрами и главами округов.



За 2025 год жители региона совершили более 90 миллионов визитов в учреждения первичного звена.

«Более 65 миллионов обращений было связано с лечением заболеваний и консультациями терапевтов, педиатров, узкопрофильных специалистов. Значительную часть составили вопросы оформления больничных листов, продления рецептов и прохождения профосмотров. Порядка 25 миллионов – это визиты, не связанные с контактом с врачом: запись на результаты исследований, запись к врачу, получение лекарств и справок», – пояснил Забелин.