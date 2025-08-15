Нейросеть в Подмосковье выявила за месяц более 300 машин, мешающих вывозу мусора

15 августа 2025, 10:20

оригинал Фото: медиасток.рф

Более 300 случаев парковки у контейнерных площадок, препятствующих работе мусоровоза, выявил искусственный интеллект в Московской области за месяц. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Нейросеть фиксирует парковку у контейнерной площадки через камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный регион». Если машина остаётся на месте дольше десяти минут, искусственный интеллект распознаёт её госномер и отправляет информацию на проверку. Если нарушение подтверждается, владелец автомобиля получает штраф.





«Всего с начала работы этого проекта в Подмосковье было выявлено свыше 4,3 тыс. случаев парковки у площадок для сбора мусора», — отмечается в сообщении.