Нейросеть в Подмосковье выявила за месяц более 300 машин, мешающих вывозу мусора
Более 300 случаев парковки у контейнерных площадок, препятствующих работе мусоровоза, выявил искусственный интеллект в Московской области за месяц. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Нейросеть фиксирует парковку у контейнерной площадки через камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный регион». Если машина остаётся на месте дольше десяти минут, искусственный интеллект распознаёт её госномер и отправляет информацию на проверку. Если нарушение подтверждается, владелец автомобиля получает штраф.
«Всего с начала работы этого проекта в Подмосковье было выявлено свыше 4,3 тыс. случаев парковки у площадок для сбора мусора», — отмечается в сообщении.В результате работы искусственного интеллекта в тех местах, где были выписаны штрафы, число таких нарушений снизилось на 40%.