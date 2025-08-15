В Краснозаводске поставили на кадастр дома для переселенцев из аварийного жилья
Две новостройки с квартирами для переселенцев из аварийного жилья в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа получили кадастровые номера. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь переселенцы могут зарегистрироваться на новой жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады.
«На кадастр поставили дома, расположенные по адресу: Краснозаводск, проезд Сержанта Сергея Разина, д. №1 и д. №1, корпус 1. Их кадастровые номера: 50:05:0120102:632 и 50:05:0120102:485 соответственно», — говорится в сообщении.Новые квартиры там получат 267 семей переселенцев — около 660 человек. Сейчас они проживают в 32 аварийных домах Краснозаводска на улицах Строителей, Горького, 1 Мая, Трудовые Резервы, а также в Больничном переулке.