В Краснозаводске поставили на кадастр дома для переселенцев из аварийного жилья

15 августа 2025, 09:24

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Две новостройки с квартирами для переселенцев из аварийного жилья в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа получили кадастровые номера. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь переселенцы могут зарегистрироваться на новой жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады.





«На кадастр поставили дома, расположенные по адресу: Краснозаводск, проезд Сержанта Сергея Разина, д. №1 и д. №1, корпус 1. Их кадастровые номера: 50:05:0120102:632 и 50:05:0120102:485 соответственно», — говорится в сообщении.