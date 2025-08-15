В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по квалификации тренеров

15 августа 2025, 09:35

оригинал Фото: istockphoto.com/matimix

Услуга «Присвоение квалификационных категорий тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта» на госпортале Московской области стала удобнее в использовании благодаря запуску «умного сервиса». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Новый сервис проверяет, есть ли аналогичные ранее поданные заявления от этого пользователя.





«Таким образом сервис поможет сэкономить время и избежать повторной подачи заявки, если решение по предыдущему заявлению ещё не принято», — отмечается в сообщении.