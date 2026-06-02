Из аварийных домов Подмосковья расселили более 36 тысяч человек

02 июня 2026, 13:25

Более 36 тысяч жильцов аварийных домов в Московской области переехали в новые квартиры с 2019 года. Эта работа является одной из приоритетных для властей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьёв в ходе традиционного ежегодного обращения к жителям.





Для переселенцев строят новые дома, а также предоставляют им сертификаты, чтобы они сами могли приобрести жильё в любом удобном районе Подмосковья.





«Развить систему сертификатов помогло дополнение в закон, позволяющее воспользоваться этой возможностью не только собственникам, но и тем, кто живёт в аварийных домах по договору соцнайма», — отметил Андрей Воробьёв.