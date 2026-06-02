В Подмосковье отметили снижение уровня преступности
Уровень преступности в Московской области снижается. Важную роль в этом играет развитие системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв в ходе традиционного ежегодного обращения к жителям.
Глава Подмосковья отметил, что улучшение криминальной ситуации происходит на фоне роста численности населения.
«Мы усиливаем нашу группировку камер «Безопасный регион», и наши коллеги в правоохранительных структурах констатируют, что преступность в растущей Московской области снижается», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что главными проблемами в этой сфере остаётся распространение наркотиков и телефонное мошенничество, и отметил, что в борьбе с этими видами преступлений также помогут «умные» технологии.