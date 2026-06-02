Число парков в Подмосковье достигло 220

02 июня 2026, 13:44

Количество парков на территории Московской области увеличилось за последние годы более чем в десять раз — с 20 до 220. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв в ходе традиционного ежегодного обращения к жителям.





Создание парков и благоустройство лесопарковых территорий является частью большой работы по созданию комфортной городской среды.





«У нас было 20 парков, сейчас их 220. Это и городские парки, и парки в лесах. Мы выделили их создание в отдельное направление, чтобы в Подмосковье было комфортно, чтобы там можно было заниматься спортом, общаться, проводить время, давать уроки искусства, спорта», — сказал Андрей Воробьёв.

«Это непростая задача, требующая ресурсов. Но затраты оправдываются, когда мы видим рост посещаемости — успех Пехорки, Наташинского парка, парка им. Ларисы Лазутиной. Это рекордные по посещаемости, наполненные жизнью парки и скверы», — подчеркнул Воробьёв.