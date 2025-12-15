Андрей Воробьёв: в Подмосковье усилят уход за лесами
В Подмосковье в 2025 году запустили программу «Чистый и здоровый лес». Она направлена на улучшение состояния лесного фонда и снижение рисков пожаров. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с региональным правительством и главами муниципалитетов.
По его словам, после изменений в федеральном законодательстве в 2007 году в регионе на протяжении многих лет проводились только санитарные рубки.
«Как результат — много старых больных деревьев, высокие риски пожаров из-за скопившегося сухостоя и валежника», — отметил губернатор.По новой программе в Подмосковье вдвое увеличат объёмы санитарных рубок, а еще впервые в пилотном режиме начнут проводить рубки ухода. Значительный объём работ запланировали в Одинцовском, Можайском, Сергиево-Посадском округах, Истре и Солнечногорске.