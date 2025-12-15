Андрей Воробьёв: в Подмосковье усилят уход за лесами

15 декабря 2025, 12:50

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Подмосковье в 2025 году запустили программу «Чистый и здоровый лес». Она направлена на улучшение состояния лесного фонда и снижение рисков пожаров. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с региональным правительством и главами муниципалитетов.





По его словам, после изменений в федеральном законодательстве в 2007 году в регионе на протяжении многих лет проводились только санитарные рубки.



«Как результат — много старых больных деревьев, высокие риски пожаров из-за скопившегося сухостоя и валежника», — отметил губернатор.