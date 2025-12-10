Подмосковный КПО «Восток» отправил на переработку 14 тонн упаковки бытовой химии
КПО «Восток» передал переработчикам более 14 тонн упаковки от бытовой химии. Речь идёт о фракции ПЭТ-химии — это тара от шампуней, кондиционеров, гелей для душа, чистящих средств и освежителей воздуха. На такой упаковке стоит маркировка ПЭТ с цифрой «1» внутри треугольника. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
Предприятие продолжает увеличивать объём вторсырья, которое сотрудники отбирают из общего потока отходов. По последним данным, за девять месяцев отбор ПЭТ-фракций вырос на 30,7%.
Собранный ПЭТ отправляют на подмосковные спецпроизводства. Там пластик перерабатывают в гранулы. Эти гранулы используют при изготовлении контейнеров и как добавку к другим видам пластика. При этом переработанный пластик из бытовой химии не применяют для производства пищевой упаковки.
Чтобы сохранить положительную динамику, важно соблюдать простое правило: перед тем как отправить пластиковую упаковку в переработку, её нужно промыть, высушить и положить в синий контейнер.
