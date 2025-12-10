Подмосковный КПО «Восток» отправил на переработку 14 тонн упаковки бытовой химии

10 декабря 2025, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

КПО «Восток» передал переработчикам более 14 тонн упаковки от бытовой химии. Речь идёт о фракции ПЭТ-химии — это тара от шампуней, кондиционеров, гелей для душа, чистящих средств и освежителей воздуха. На такой упаковке стоит маркировка ПЭТ с цифрой «1» внутри треугольника. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.