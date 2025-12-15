В Московской области началась новогодняя акция «Ель домой – всей семьёй!»
Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье стартовала новогодняя акция Комитета лесного хозяйства Московской области «Ель домой – всей семьёй!». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках акции в Дмитровском и Ульянинском лесных питомниках можно выбрать и даже самостоятельно срубить понравившееся новогоднее дерево. Приобрести его возможно по доступным ценам – ниже, чем на ёлочных базарах. Ели и другие хвойные деревья доступны и в Сергиево-Посадском лесном питомнике.
Сотрудники лесничеств помогут с выбором и упакуют товар для перевозки в автомобиле. Многодетным семьям, участникам СВО и членам их семей предоставляют скидки.
В ведомстве напомнили, что рубка зелёных насаждений в неустановленных местах влечёт, в зависимости от тяжести последствий, административную или уголовную ответственность вплоть до лишения свободы.
Адреса и контакты лесных питомников можно найти по ссылке.
