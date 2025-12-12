Достижения.рф

Экологи из Западной Африки изучили подмосковный опыт обращения с отходами

оригинал

Экологи из Ганы изучили опыт Московской области в сфере обращения с отходами. Специалисты проходят программу повышения квалификации в институте экологии РУДН. Они посетили завод по энергоутилизации отходов в городском округе Воскресенск. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.



Предприятие работает почти год. За это время сотрудники переработали около 600 000 тонн отходов и произвели 350 млн кВт⋅ч электроэнергии. Во время экскурсии специалисты завода показали гостям современные технологии энергоутилизации.

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Эти решения позволяют превращать отходы в энергию и заметно сокращать нагрузку на окружающую среду. Коллеги из Ганы смогут использовать новые знания в своей работе.
Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
По итогам визита представители делегации отметили высокий уровень автоматизации производства и профессионализм подмосковных сотрудников. Гости сказали, что специалисты завода открыты к сотрудничеству с международными партнёрами.
