Экологи из Западной Африки изучили подмосковный опыт обращения с отходами

12 декабря 2025, 09:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Экологи из Ганы изучили опыт Московской области в сфере обращения с отходами. Специалисты проходят программу повышения квалификации в институте экологии РУДН. Они посетили завод по энергоутилизации отходов в городском округе Воскресенск. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.