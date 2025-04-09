Губернатор Андрей Воробьёв: IT-колледж хотят создать в Подмосковье

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В Подмосковье ведётся большая работа по подготовке кадров для отрасли высоких технологий. В частности, в регионе разрабатывают идею создания IT-колледжа, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям».
«Современные школы дают возможность понять язык программирования, научиться писать коды, администрировать. А специальность очень молодая, и всё, что связано с IT, рождается, наверное, в 16+. Поэтому мы сегодня хотим реализовать амбициозную идею создания IT-колледжа. Безусловно, нам помогает «Профессионалитет» – сокращённая программа обучения для приобретения и освоения профессии. Мы идем в эту сторону. Видим большой запрос молодежи на желание получить профессию в короткий период, потому что это позволяет зарабатывать приличные деньги», – сказал Воробьёв.Он добавил, что в 10-11 классах дети уже могут приобретать профессиональные навыки и в более короткий промежуток времени становиться специалистами по кибербезопасности и по программированию.
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Лора Луганская