Воробьев: более 600 объектов водоснабжения построят и отремонтируют за 3 года

Андрей Воробьев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах по строительству и ремонту более 600 объектов водоснабжения и водоотведения в регионе в течение трех лет. Чистая вода и эффективные очистные сооружения имеют ключевое значение для Подмосковья.
«В нашем плане на три года — строительство и ремонт свыше 600 объектов, включая 165 водозаборных узлов и 810 километров сетей водоснабжения, 76 очистных сооружений и 382 километра сетей водоотведения», — отметил Воробьев в интервью газете «Ведомости».Он также добавил, что на эти мероприятия будет выделен 171 миллиард рублей. Обновление и создание новых объектов водоснабжения позволит улучшить качество жизни для 3,5 миллиона жителей региона. Кроме того, в Подмосковье активно развивают надежность энергосистемы, что особенно важно в условиях роста числа частных и многоквартирных домов.
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