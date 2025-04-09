Воробьев: более 600 объектов водоснабжения построят и отремонтируют за 3 года

В Московской области активно строятся современные индустриальные парки и создаются новые рабочие места, что должно помочь удержать рабочую силу в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что в настоящее время около 2 миллионов жителей области работают в Москве и платят там налоги.