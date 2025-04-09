Модернизация теплоснабжения улучшит жизнь 80% населения Подмосковья, сообщил Воробьев

Андрей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился информацией о программе модернизации теплоснабжения, которая будет реализована в регионе. Она направлена на улучшение качества жизни для 80% населения Подмосковья.
Программа стартовала в 2024 году, и в течение следующих трех лет власти намерены значительно повысить надежность теплоснабжения. В настоящее время активно проводятся ремонты котельных и сетей, а также работы в жилых домах.
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«На эти цели до 2029 года мы выделим почти 103 миллиарда рублей. В этом году мы планируем инвестировать рекордные 45,5 миллиарда рублей в модернизацию всех систем, обновив 442 километра теплосетей и более ста котельных и центральных тепловых пунктов», — отметил Воробьев в интервью газете «Ведомости».Работы выполняются в сотрудничестве с ресурсоснабжающими организациями. Совместно с концессионерами Подмосковье до 2047 года намерено вложить в модернизацию теплоснабжения 188 миллиардов рублей.
«Мы рассчитываем, что реализация всех программ и концессий значительно улучшит теплоснабжение для 7 миллионов жителей Подмосковья, что составляет почти 80% всего населения региона», — подытожил губернатор.Читайте также:
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Анастасия Хохлова