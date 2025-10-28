Андрей Воробьёв вручил награды лучшим судебным приставам Подмосковья
Торжественное мероприятие, посвящённое 160-летию образования института судебных приставов России, состоялось в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Собравшихся поздравил с профессиональным праздником губернатор Московской области Андрей Воробьёв и вручил награды лучшим сотрудникам.
«Уважаемый Андрей Александрович (главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев — прим. ред.), наши ветераны, личный состав, сегодня мы все здесь для того, чтобы отдать должное вашей профессии, поздравить с профессиональным праздником и сказать, что вы делаете сложную, но очень важную и нужную работу», — сказал Андрей Воробьёв.Он также отдельно поблагодарил областную службу судебных приставов за внедрение цифровых технологий.
«Цифровизация помогает ускорять процессы, а скорость в данном случае — это еще и деньги. Одно дело взыскать их в течение двух недель или месяца, другое — в течение года. Это разный результат», — пояснил глава региона.С начала текущего года благодаря судебным приставам в казну Московской области поступило 2 млрд 806 млн рублей — в два раза больше, чем в прошлом году.
«У судебных приставов в Подмосковье самая высокая нагрузка по исполнительным производствам на одного сотрудника. В 2024 году у нас на исполнении находилось более 8 миллионов исполнительных производств. Мы находимся на высочайшем уровне взаимодействия с правительством Московской области. Хотелось бы сказать огромные слова благодарности губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву за поддержку, за то чувство локтя, которое мы каждый день ощущаем», — сказал Андрей Тагаев.За девять месяцев 2025 года приставы Подмосковья взыскали около 3 млрд рублей алиментов, завершили около 400 исполнительных производств о ликвидации самостроя, ведут большую работу по взысканию штрафов за нарушение природоохранного законодательства, задолженностей по зарплатам и пр.