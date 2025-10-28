В Подмосковье создадут цифровую градостроительную модель
Цифровую имитационную градостроительную модель создадут в Московской области на основе библиотек данных Региональной геоинформационной системы (РГИС) и системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
О цифровой модели рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина на II Форуме архитекторов и проектировщиков Центральной Азии.
«Московская область — активный в градостроительном плане регион. Для обеспечения качества застройки требуются эффективные инструменты градостроительного регулирования и современные цифровые решения. Создание имитационной градостроительной модели позволит достичь качественно нового уровня регулирования, а в конечном итоге — нового уровня проектирования и застройки городской среды», — сказала Александра Кузьмина.Отмечается, что цифровизация стала одной из ключевой тем форума, и опыт Подмосковья в этой сфере вызвал большой интерес.