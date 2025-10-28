Спортсмен из Щёлкова помог команде Подмосковья победить на спартакиаде слепых

28 октября 2025, 14:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Воспитанник щёлковской спортивной школы по адаптивным видам спорта «Спартанец» Артём Концов привёл к победе сборную Московской области в категории юниоров 15-17 лет на Всероссийской спартакиаде по спорту слепых среди образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Спартакиада включала соревнования по мини-футболу, голболу, шашкам, плаванию и лёгкой атлетике. Артём Концов показал выдающийся результат и этим внёс решающий вклад в победу сборной.





«Артём — талантливый и целеустремлённый спортсмен. Эта победа является закономерным результатом его упорных тренировок», — сказал тренер Дмитрий Шипилов.