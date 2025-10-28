Мебельная компания из Шатуры расширяет производство благодаря поддержке властей
Индивидуальный предприниматель из Шатуры Иван Волков открыл свою компанию по производству мебели 15 лет назад, развивать предприятие ему помогает поддержка властей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Сейчас на предприятии производят шкафы, интерьерные и корпусные кровати, а также различные аксессуары для мебели. В планы входит выпуск мягкой мебели.
«Мы начинали с коллективом в десять человек. А сейчас на производстве трудится около 30 человек. И все они жители нашего района», — рассказал Иван Волков.Он добавил, что изначально его компания занималась торговлей и располагалась в другом российском регионе. Но, задумавшись о производстве, предприниматель выбрал в качестве локации свою родную Шатуру и ни разу не пожалел об этом.
В 2022 году мебельная компания Ивана Волкова получила субсидию на модернизацию производства от Мининвеста Подмосковья. Сейчас предприниматель снова планирует воспользоваться областными мерами поддержки для развития бизнеса.