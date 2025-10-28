Мебельная компания из Шатуры расширяет производство благодаря поддержке властей

28 октября 2025, 14:48

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Индивидуальный предприниматель из Шатуры Иван Волков открыл свою компанию по производству мебели 15 лет назад, развивать предприятие ему помогает поддержка властей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Сейчас на предприятии производят шкафы, интерьерные и корпусные кровати, а также различные аксессуары для мебели. В планы входит выпуск мягкой мебели.





«Мы начинали с коллективом в десять человек. А сейчас на производстве трудится около 30 человек. И все они жители нашего района», — рассказал Иван Волков.