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Анна Пушкарёва из Подмосковья выиграла юниорский Уимблдон

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

17-летняя химкинская теннисистка Анна Пушкарёва одержала победу на юниорском Уимблдоне. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Финальный матч длился 2 часа 23 минуты. Пушкарёва обыграла первую ракетку турнира китаянку Синьжань Сунь.

«Уступив в первом сете со счётом 5:7, подмосковная спортсменка взяла две следующие партии – 6:3, 6:4. Эта победа стала первой для российских теннисисток на юниорском Уимблдоне с 2016 года, когда трофей завоевала Анастасия Потапова», – рассказали в ведомстве.


Там отметили, что для Пушкарёвой это третий турнир Большого шлема в карьере. Ранее она выступала на юниорских Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос», где в паре с Фелицитой Дорофеевой-Рыбас дошла до четвертьфинала. В июне 2024-го Анна выиграла первенство России в составе сборной Московской области.
Лора Луганская

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