Анна Пушкарёва из Подмосковья выиграла юниорский Уимблдон
17-летняя химкинская теннисистка Анна Пушкарёва одержала победу на юниорском Уимблдоне. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Финальный матч длился 2 часа 23 минуты. Пушкарёва обыграла первую ракетку турнира китаянку Синьжань Сунь.
«Уступив в первом сете со счётом 5:7, подмосковная спортсменка взяла две следующие партии – 6:3, 6:4. Эта победа стала первой для российских теннисисток на юниорском Уимблдоне с 2016 года, когда трофей завоевала Анастасия Потапова», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что для Пушкарёвой это третий турнир Большого шлема в карьере. Ранее она выступала на юниорских Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос», где в паре с Фелицитой Дорофеевой-Рыбас дошла до четвертьфинала. В июне 2024-го Анна выиграла первенство России в составе сборной Московской области.