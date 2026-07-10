Подмосковья прыгунья Коваленко завоевала медаль Спартакиады учащихся

10 июля 2026, 16:53

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль на финале XIII летней Спартакиады учащихся России по прыжкам на батуте завоевала Дарья Коваленко из Истры. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в Комсомольске-на-Амуре с 7 по 10 июля. За награды сражались 80 атлетов из 23 российских регионов.





«Коваленко поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «индивидуальные прыжки», — уточняется в сообщении.