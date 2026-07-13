На полумарафоне «Сергиевым путём» стартовали более 2000 любителей бега

13 июля 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 2000 бегунов из 52 регионов России вышли на старт VI полумарафона «Сергиевым путём». Шестой этап федеральной серии забегов «Бегом по Золотому кольцу» состоялся в Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Участники стартовали и финишировали на Красногорской площади. Им предложили дистанции три, пять, 10 километров, а также 21,1 км. Проводили и детские забеги. Маршрут всех дистанций проходил по историческому центру города. Бегунам открывались живописные виды на Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Сергиево-Посадский музей-заповедник и Пафнутьевский сад.

«Одна из особенностей серии «Бегом по Золотому кольцу» – туристическая составляющая. Участники приезжают не только ради спортивного результата, но и для более близкого знакомства с их историей, культурой и традициями. В стартовом городке работала ярмарочная выставка, где ремесленники знакомили спортсменов и болельщиков с традиционными техниками, проводили мастер-классы. Особую атмосферу на трассе создавали точки поддержки: гармонист-виртуоз, команды от городских кофеен, шоу барабанщиков и ансамбль народной песни», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Минспорта МО