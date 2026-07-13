На полумарафоне «Сергиевым путём» стартовали более 2000 любителей бега
Свыше 2000 бегунов из 52 регионов России вышли на старт VI полумарафона «Сергиевым путём». Шестой этап федеральной серии забегов «Бегом по Золотому кольцу» состоялся в Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Участники стартовали и финишировали на Красногорской площади. Им предложили дистанции три, пять, 10 километров, а также 21,1 км. Проводили и детские забеги. Маршрут всех дистанций проходил по историческому центру города. Бегунам открывались живописные виды на Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Сергиево-Посадский музей-заповедник и Пафнутьевский сад.
«Одна из особенностей серии «Бегом по Золотому кольцу» – туристическая составляющая. Участники приезжают не только ради спортивного результата, но и для более близкого знакомства с их историей, культурой и традициями. В стартовом городке работала ярмарочная выставка, где ремесленники знакомили спортсменов и болельщиков с традиционными техниками, проводили мастер-классы. Особую атмосферу на трассе создавали точки поддержки: гармонист-виртуоз, команды от городских кофеен, шоу барабанщиков и ансамбль народной песни», – рассказали в пресс-службе.Участники стартовали и финишировали на Красногорской площади. Им предложили дистанции три, пять, 10 километров, а также 21,1 км. Проводили и детские забеги. Маршрут всех дистанций проходил по историческому центру города. Бегунам открывались живописные виды на Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Сергиево-Посадский музей-заповедник и Пафнутьевский сад.
Полумарафон «Сергиевым путём» стал шестым стартом XII сезона серии «Бегом по Золотому кольцу» 2026 года. Следующий этап состоится 8 августа в Рыбинске. Впервые в истории проекта полумарафон пройдёт в вечернем формате.