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Подмосковные пятиборцы завоевали три медали на чемпионате России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две серебряные медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по современному пятиборью. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Соревнования проходили в Москве с 9 по 11 июля.

«Победу на турнире одержала мужская сборная Подмосковья, в которую вошли Максим Копиченко, Егор Громадский и Григорий Докучаев. Кроме того, Громадский занял второе место в личном первенстве», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялась также женская команда Московской области, за которую выступали Александра Кудасова, Полина Баршенцева и Анастасия Чистякова.

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Лев Каштанов

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