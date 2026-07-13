Подмосковные пятиборцы завоевали три медали на чемпионате России
Одну золотую и две серебряные медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по современному пятиборью. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Москве с 9 по 11 июля.
«Победу на турнире одержала мужская сборная Подмосковья, в которую вошли Максим Копиченко, Егор Громадский и Григорий Докучаев. Кроме того, Громадский занял второе место в личном первенстве», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялась также женская команда Московской области, за которую выступали Александра Кудасова, Полина Баршенцева и Анастасия Чистякова.
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