Подмосковные пятиборцы завоевали три медали на чемпионате России

13 июля 2026, 13:11

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две серебряные медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по современному пятиборью. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Москве с 9 по 11 июля.





«Победу на турнире одержала мужская сборная Подмосковья, в которую вошли Максим Копиченко, Егор Громадский и Григорий Докучаев. Кроме того, Громадский занял второе место в личном первенстве», — говорится в сообщении.