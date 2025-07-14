Ансамбль из Подольска одержал победу на Международном кубке искусств

14 июля 2025, 10:27

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Шесть наград, включая высшую, завоевал подольский ансамбль танца «Радуга» на III Международном кубке искусств «Открытие» в Санкт- Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ансамбль «Радуга» был открыт при доме культуры ЗиО, там занимаются девочки и мальчики от четырёх лет.





«На кубке «Открытие» подольские танцовщики завоевали гран-при и диплом победителя, а также дипломы лауреатов первой степени в номинациях «Дуэт» и «Соло» в народно-сценическом танце», — говорится в сообщении.