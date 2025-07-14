Подмосковный юниор завоевал Кубок Европы по дзюдо

14 июля 2025, 09:49

оригинал Иван Юртаев (фото: пресс-служба администрации г.о. Фрязино)

Иван Юртаев из подмосковного округа Фрязино одержал победу на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Соревнования проходили в венгерском Пакше. Участниками турнира стали более 500 дзюдоистов, которые представляли 40 стран.





«Иван Юртаев занял первое место в весовой категории до 60 килограммов. Вторым стал Франческо Сампино из Италии, а бронзу поделили израильтянин Ижак Ашириз и представитель Узбекистана Асадбек Мисиров», — говорится в сообщении.